Plau am See : Den Libellen auf der Spur

Plauer Naturfreunde begaben sich im Plauer Stadtwald auf die Suche nach den geflügelten Insekten

von svz.de

15. Juli 2019, 12:00 Uhr

Sonnabendfrüh, sieben Uhr. Am Kletterpark treffen sich die Mitglieder der Naturschutzbund-Ortsgruppe. Auf geht es Richtung Stadtwald, denn ab 15 Grad werden dort die Libellen aktiv und die möchten mit Kamerausrüstung besichtigt und möglichst genau abgelichtet werden. „Es ist nicht das Super-Libellen-Jahr“, so Monty Erselius, Leiter der Gruppe.

In der Vergangenheit kartierte er bereits 32 verschieden Arten der feingliedrigen Insekten, die trotz manch schillernder Farbe kleine Räuber sind: Sie jagen über Baumkronen und am Waldrand und befinden sich entgegen vieler Mutmaßungen nur zu der Paarungszeit und der Eiablage am Wasser. Dort können sie dann an ihrem herzförmigen Paarungsrad erkannt werden. Ihre Larven fressen unter Wasser Kaulquappen und sogar winzige Fische. Die Ortsgruppe biegt während ihrer Tour bei der ehemailigen Ziegelei ab. An einer früheren Müllkippe ist ein Pioniergewässer entstanden. Der Aushub füllte sich mit Wasser, hier rasten Feder- und Prachtlibellen an den schmalen Gräsern.

Norbert Müthel ist zum ersten Mal in der Gruppe dabei. Der Berliner ist gebürtiger Mecklenburger und zwei Mal im Jahr in seiner alten Heimatland unterwegs. Am Freitag stand er sogar sieben Stunden auf dem Aussichtsturm „Moorochse“ im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. „Die Natur gibt mir sehr viel“, so Müthel, der sich seit einem guten Dreivierteljahr mit der Insektenfotografie beschäftigt.

Auch Inge Krüger und Renate Buddrus halten die Kameras bereit. Krüger ist seit der ersten Stunde Mitglied bei den Naturfreunden. Die Plauerin genießt die Zeit in der Flora und Fauna: „Was der eine von uns nicht sieht, das sieht der andere. Man geht auch danach mit ganz anderen Augen durch die Landschaft“, so Krüger. Am Ziegeleisee sucht Monty Erselius nach Exuvien, die nach der Häutung abgelegten Hülle der Libellen. Da auf Anhieb keine gefunden werden kann, zückt er eine Plastikbox, in der einige federleichten Hüllen liegen. Neben Schaumaterial gibt es von Erselius auch gratis Tipps für den richtigen Umgang mit der Kamera für die Naturaufnahmen. Zu knipsen gibt es im Stadtwald allerhand: eine wilde Orchidee, eine Schlupfwespe und der Eisvogel machen sich bemerkbar. Nur die braune Mosaikjungfer, eine Libellenart, die im Hofstättschen Moor vorbeisaust, ist zu schnell für den Auslöser. Die Ortsgruppe trifft sich in unterschiedlichen Abständen an verschiedensten Orten der Region. Wer Lust hat, vorbeizuschauen, kann sich unter monty-erselius @web.de melden.