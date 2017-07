fest mit überraschung : Der Froschkönig von Karbow

vergrößern 1 von 1 Foto: sabrina Panknin 1 von 1

Streng geheim, also top secret, ist der Überraschungsgast, der am kommenden Sonnabend (8.Juli) in Karbow im Festzelt auftreten wird. „Das wird nicht verraten“, sagt Hanni Stolper, Bürgermeisterin aus Karbow-Vietlübbe. Derzeit organisieren die Einwohner der Gemeinde das traditionelle Dorffest, das am Sonnabend um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Karbow beginnen wird.

Ein Froschkönig nebst Brunnen wurde aus Rundballen gebaut und ist gut sichtbar in Karbow aufgestellt. Er kündet bereits vom Fest mit Hüpfburg, Modenschau, Kinderspielen, Luftgewehrschießen, Tombola und Kaffeetafel. Es wird ein bunter Tag mit tollem Programm für Jung und Alt. Abends – gegen 20 Uhr – findet die Tanzveranstaltung im Festzelt statt.

von Sabrina Panknin

erstellt am 05.Jul.2017 | 05:00 Uhr