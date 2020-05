Plau am See : Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß mehrerer Motorräder

Avatar_prignitzer von svz.de

22. Mai 2020, 13:58 Uhr

Bei einer Motorradausfahrt ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 103 bei Plau zum Zusammenstoß mehrerer Kräder gekommen, wobei drei Fahrer leicht verletzt wurden. Der aus insgesamt 11 Krädern bestehende Konvoi beabsichtigte nach links in eine Nebenstraße abzubiegen, als eines der Motorräder mit drei verkehrsbedingt haltenden Krädern zusammenstieß. Dabei erlitten drei Motorradfahrer leichte Verletzungen, wovon zwei anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.