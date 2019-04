passow : Ein Flohmarkt, ein Händler

Pächter des Passower Naturbades bietet viel Platz für zukünftige Verkäufer

von svz.de

09. April 2019, 12:00 Uhr

Er hielt am Wochenende einsam und allein die Stellung: Manfred Prill hatte sein Trödellager am Passower Naturbad aufgeschlagen. Einen Verkehrsteppich, Geschirr, Plüschtiere, Kinderroller und selbst einen Rasenmäher bot er für einen schmalen Taler an. Viele Dinge seien noch Spielzeug von seinen Enkelkindern. Ein wenig einsam war es auf dem ersten Flohmarkt vom neuen Pächter des Naturbades, Heiko Neumann. „Eigentlich waren neun Händler angemeldet. Nach und nach haben sie dann abgesagt. Auf anderen Märkten versprachen sie sich mehr Einkünfte“, so Neumann.

Dabei könnten die Umstände am Passower See kaum günstiger sein: keine Standgebühren, ein wunderschöner Ausblick auf das Wasser, Erbsensuppe und hausgemachte Burger am Kiosk in fußläufiger Nähe und wenig lästige Konkurrenz. Neumann lässt sich aber nicht kleinkriegen. Am ersten Maiwochenende wird es erneut einen Flohmarkt geben. Und über das Jahr verteilt immer mal ein kleines Event. „Ich möchte, dass das Dorfleben bereichert wird“, so der Pächter.

Der Grevener Manfred Prill konnte der Alleinstellung als einziger Händler viel abgewinnen : „Ich muss nicht teilen“, meinte er und verwies auf die sonnige Umgebung: „Ist das nicht herrlich hier?“ Fanden auch zwei Brandenburgerinnen. Sie schauten am See vorbei und nahmen ein Kinderbuch mit: „Fidibus“ wechselte für 50 Cent den Besitzer.