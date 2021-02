Lübz : Einbruchsversuch in Schule am Neuen Teich

Unbekannte Täter kamen spät in der Nacht

Die Täter kamen in der Nacht: Am Freitag Gegen 2. 45 Uhr gab es einen Einbruchsversuch an der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen am Neuen Teich in Lübz. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei sind die Täter folgendermaßen vorgegangen: Di...

