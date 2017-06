Au dem Weg zum Beruf : Eine Freiwillige an zwei Fronten

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone herbst 1 von 1

Schule fertig, das Abi in der Tasche und am besten gleich das (Traum-) Studium anschließen. So ungefähr sah der Plan von Livia Richter aus. Anfangs. Heute ist die inzwischen 19-Jährige froh, dass sie es sich anders überlegte und ein Jahr der Findung oder wie andere es gern nennen, ein Jahr der Orientierung, in dem man Gutes tun kann, einlegte. Nur noch wenige Wochen, dann wird sie ihr Freiwilliges soziales Jahr in Plau beenden. Ein Jahr, das ihr eine ordentliche Portion Flexibilität abverlangte. Denn die FSJ-Stelle in Plau ist eine zweier „Herren“, eine, die sich seit Jahren die Regionalschule am Klüschenberg und der Plauer Sportverein teilen.

Eine tolle Kombination, wie Livia findet. Und die richtige für sie, da war sie sich von Anfang an sicher. „Ich wollte eine Einsatzstelle, an der ich einerseits Schule aus dem Blickwinkel einer ehemaligen Schülerin kennenlernen, wo ich mich andererseits aber auch in den Freizeitbereich einbringen kann“, erzählt sie. Rostock Rügen, Usedom, Berlin, ihre Heimat… es fügte sich, dass Livia einen Klassenfahrt in diese Region machte und einen Abstecher nach Plau machen konnte. „Ich hatte meine Bewerbungen über fsj@school, eine Initiative des Kinderrings Berlin, gemacht und wusste, dass hier die Kombi Schule - Handballverein möglich ist. Als ehemalige Handballerin war ich sowieso interessiert, nach meinem Besuch hier wusste ich, das ist genau mein Ding.“

Knapp dreieinhalb Stunden oder 370 Kilometer von daheim entfernt. Das war nicht leicht, zumal sie ihren Freund nur selten sehen konnte. Doch Livia hat es nicht bereut. „Ich bin absolut kein Großstadtmensch. Plau, ungefähr so groß wie meine Heimatstadt Stadtroda, gefällt mir super“, formuliert sie ihre kleine Liebeserklärung an den Luftkurort. Und mit der Zweiteilung kam sie – wie nicht anders zu erwarten – bestens gut zurecht. „In der Schule“, erzählt die 19-Jährige, „hatte ich die unterschiedlichsten Aufgaben. Ich war für Pausenaufsichten verantwortlich, war in viele organisatorische Dinge eingebunden wie zum Beispiel in die Vorbereitungen zum Fasching, zum Stadtkinderfest oder Jugend trainiert für Olympia. Ich hatte zu tun mit Klassensprecherseminar und Hausaufgabenstunden.“ Als FSJlerin hatte sie Sonderstatus, Kontakt zu Schülern und Lehrern. „Und das hat mir gefallen.“

Von Anfang an eingebunden war die 19-Jährige in das Handballtraining des Plauer SV. Wie eingangs erwähnt, teilt der sich seit Jahren die FSJ-Stelle mit der Schule und hat gute Erfahrungen gemacht. Dass mit Livia Richter ein ausgemachter Handball-Fuchs (kein Profi) nach Plau kam, war aber auch für den Verein ein Glücksfall. „Zuhause haben ich viele Jahre beim TSV Stadtroda in der Landesklasse gespielt. Da ich praktisch auf allen Positionen einsetzbar war, nannte unser Trainer mich immer den Mannschaftsjoker“, verrät das junge Mädchen. Diese Qualitäten als versierte Spielerin setzte sie in Plau in Trainerqualitäten um. Ein (Schul-)Jahr lang war Livia Übungsleiterin des G-Mix (das sind die ganz Kleinen), assistierte bei der F- und der E-Jugend und coachte die Bezirksklasse-Mädchen der D-Jugend. „Vor allem verantwortliche Trainerin zu sein, hat mir gefallen. Wenn sich die gesamte Truppe auf einen einstellt, das ist schon ein irres Gefühl.“

Irre viel Spaß machte ihr auch das Training der Mädchen und Jungen aus der Kita „Zwergenparadies“. Seit einem knappen halben Jahr kommen sie regelmäßig mit ihren Erzieherinnen in die Sporthalle am Klüschenberg. Zum Handballspielen! „Na klar ist das wie ein Sack Flöhe, aber ich komme gut klar mit Kindern, auch den Kleinen. Und wenn man dann merkt, dass die einen lieb haben, ist das das Größte“, gesteht Livia.

Grundschullehramtsstudium machen und Lehrerin werden. Das wollte sie lange vor ihrem FSJ. „Und Lehrerin will ich auch immer noch werden. Aber ich bin jetzt nicht mehr so festgelegt. Hier in Plau konnte ich Erfahrungen in der Regionalschule sammeln. Auch das hat mir gefallen. Ich bin jetzt viel offener - Grundschule, Regionalschule, Gymnasium sogar Förderschule, jetzt kann ich mir alles vorstellen.“

