Einsatz für die Große Burgstraße

Die Gewerbetreibenden in der Großen Burgstraße luden am Sonnabend mit verschiedenen Angeboten zum „Mittsommer“ ein – dort die zweite Veranstaltung ihrer Art. Kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr hatten die jüngsten Besucher schon einmal die Möglichkeit, zu basteln, die Älteren konnten zum Beispiel unter zahlreichen kulinarischen Angeboten auswählen. „Generelles Ziel ist, dass auch unsere Ecke mehr belebt wird“, sagt Uta Gebert, Inhaberin des „Plauder Käseecks“, die die Veranstaltung mit ins Leben gerufen hat. „Fast alle, die nach Plau kommen, bleiben am Hafen hängen – ob mit privaten Booten oder Fahrgastschiffen.“

Die Ausschilderung sei für die Geschäftsleute in genanntem Bereich nicht gut. Auch mit denen aus der bekannteren Steinstraße und Vertretern der Stadt habe man sich in der Vergangenheit schon getroffen, ohne jedoch Erfolg erzielt zu haben. „Dabei hat die Stadt zu verstehen gegeben, dass sie angetan ist, wenn wir etwas tun“, so Uta Gebert. Und wie hat sich das am Sonnabend nicht unbedingt sommerliche Wetter ausgewirkt? „18 Grad und leichte Bewölkung sind gut, weil dann nicht zuviele Menschen an den Strand gehen.“

Susanne Koenig etwa, Inhaberin des Geschäftes „Bauterrakotta“, lud zum Bemalen von bei ihr handgedrehten Gefäßen und Fliesen ein, wovor ihr zufolge nicht nur Kinder, sondern öfter auch Erwachsene Gebrauch machen. Anziehend wirkte auf die Jüngsten am Sonnabend hier außerdem ein Popcorn-Automat.

Nach Meinung von Karin Dobner, die in der Großen Burgstraße früher ein Geschäft besaß, werde sie auch von Einheimischen verkannt. Dabei könne man den Bereich angesichts des dort zu findenden Angebotes als sehr kreative Region bezeichnen. Dieser Auffassung ist auch Petra Steiniger, die zwar in der Steinstraße ansässig ist, jedoch stets mit einem Stand in der Großen Burgstraße vertreten sei, wenn hier etwas veranstaltet wird. Am Sonnabend bot sie mit Getreide und bunten Bändern geschmückte Holzstäbe an.

Auch Viola Uteß, der der Imbiß an der Hubbrücke gehört, meint, dass das Sehenswerte in Plau am See für viele leider nur der See ist. Bei „Creativ und Hobby Plau“ denkt man, dass es vielleicht noch ein paar Jahre dauern werde, bis das Fest ausreichend bekannt ist, doch zumindest in einem Punkt ist sich Heike Hartung, Inhaberin von „Plaupause“, schon jetzt sicher: „Wir sind hier eine schöne Gemeinschaft und kommen gut miteinander klar.“

von Ilja Baatz

erstellt am 25.Jun.2017 | 20:00 Uhr