aus der gemeindevertretung : „Es hilft nicht, nur zu klagen“

Auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend sollte der Beschluss fallen, mit Granzin und Werder über eine mögliche Fusion zu sprechen. Dies war jedoch nicht möglich, weil von neun Abgeordneten nur vier am Tisch saßen. Um möglichst schnell zum Ziel zu kommen, findet am kommenden Mittwoch, 28. Juni, noch einmal eine Dringlichkeitssitzung zu diesem Thema statt.

In Passow hatten sich die Gemeindevertreter nach zwei bereits vor längerem geführten Beratungen für die Aufnahme von Gesprächen mit den genannten Kommunen ausgesprochen. Rechtswirksam wird dies jedoch erst durch den noch fehlenden Beschluss. „Es sollen ergebnisoffene Gespräche sein, in denen man gerade bei diesem Thema nicht nur aufs Geld schauen darf. Das schränkt zu sehr ein“, sagt Bürgermeister Frank Busch. „Finanzen sind ohne Frage wichtig, aber es hilft nicht, nur zu klagen. Und wenn wir nichts tun, haben wir schon verloren.“

von Ilja Baatz

erstellt am 23.Jun.2017 | 21:00 Uhr