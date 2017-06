Sicherheitstag an goldbergs grundschule : Feuerball an Goldberger Schule

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Sturmhaube, Helm und Handschuhe – diese Sachen dürfen bei diesem Experiment auf keinen Fall fehlen. Schließlich wird‘s gleich brenzlig. Alexander Kubik und Tim Kidszun von der Freiwilligen Feuerwehr Goldberg bereiten eine explosive Mischung vor. „Kinder, macht das bitte niemals nach“, sagt Tim Kidszun noch einmal. Die Jungs von der freiwilligen Feuerwehr sind an diesem Tag in der John-Brinckman-Grundschule Goldberg zu Gast. Sicherheitstag lautet heute das Motto.

Die Schüler der ersten Klasse stehen auf dem Hinterhof – ganz gespannt und neugierig. Gleich wird Alexander Kubik eine Bratpfanne mit Öl erhitzen. Ein Bunsenbrenner hilft dabei. Schnell fängt das Öl Feuer. Jetzt ist Tim Kidszun gefragt. Auch er zieht sich Helm und Handschuhe über. Jetzt wird‘s explosiv. Der Feuerwehrmann hat die Aufgabe auf das brennende Öl Wasser zu geben – eine explosive Mischung. Ganz erschrocken sind die Mädchen und Jungen, als das Öl aus der Pfanne spritzt und die Flamme größer wird. „In eine heiße Pfanne wird niemals Wasser gegossen, weil genau das passieren kann, was ihr gerade gesehen habt. Erzählt das auch euren Muttis“, gibt Tim Kidszun den Kindern mit auf den Weg.

Die Feuerwehrstation ist eine von vielen an diesem Sicherheitstag in der Grundschule. „Wir wollen die Kinder sensibilisieren“, erklärt Schulleiterin Annett Wüster. Dazu gehört auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Deshalb sind Kathleen Guder und Eckard Tackmann, die Präventionsberater der Polizeiinspektion Ludwigslust, vor Ort. Sie nehmen einigen Schülern die Fahrradprüfung ab.

DRK-Kreisverband Parchim, Kreisverkehrswacht Parchim, Polizeirevier Plau am See, der Hort und zwei Muttis unterstützen die Grundschule an diesem Projekttag. „Der Schulförderverein sponsert die Würstchen und Getränke“, erzählt die Schulleiterin. Von dieser Seite gibt es immer wieder große Unterstützung.

Im Bastelraum ist es ganz still. Die Kinder haben gerade die Flammen fertig ausgeschnitten. Eine Überraschung für die Jungs von der Feuerwehr entsteht hier. Kurz vor der Pause haben die Kinder deshalb die Gelegenheit ein wenig zu malen. Jenny hat sich allerdings für ein Suchbild entschieden. Sie sucht konzentriert nach den Fehlern in einem Bild. Mit einem Buntstift markiert sie die Stellen, die anders sind. „Den Stift sieht man nicht so gut“, sagt sie und malt die gefundenen Fehler noch einmal kräftig nach. Konzentriert sind auch die Kinder im Kuschelraum. Dort wird den Schülern ein Film gezeigt. „Willi will‘s wissen“. Der Kurzfilm erklärt, warum es so wichtig ist, einen Fahrradhelm zu tragen.

Viel gelernt haben die Goldberger Schüler an diesem Tag auf jeden Fall. Noch einmal ertönt die Sirene des Feuerwehrautos und dann ist Schluss – bis zum nächsten Sicherheitstag an der Goldberger John-Brinckman-Grundschule.





von Sabrina Panknin

erstellt am 03.Jun.2017 | 12:00 Uhr