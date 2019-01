Lübz : Flocken streichen Lübz weiß

von Onlineredaktion SVZ

19. Januar 2019, 05:00 Uhr

Mit dem ersten Schnee in diesem Jahr, verwandelte sich ganz Mecklenburg in der Nacht zu Freitag in eine weiße Winterlandschaft. Auch die im Bild zu sehende Bank an der Lübzer Elde wurde von den herabgefallenen Flocken weiß angestrichen. An den meisten Stellen war die weiße Pracht dann jedoch bereits nach wenigen Stunden durch die Wärme der einfallenden Sonnenstrahlen wieder dahingeschmolzen.