Volkstrauertag : Ganzliner gedenken der Toten

Feierstunde zum Volkstrauertrag wird in Wendisch Priborn begangen

von svz.de

02. November 2018, 13:36 Uhr

Der November ist immer der Monats des Innehaltens, des Gedenkens an die Verstorbenen und Gefallenen. In der Gemeinde Ganzlin ist es mittlerweile eine gute Tradition geworden, den Volkstrauertag in Wendisch Priborn in einer würdigen Form vorzubereiten und durchzuführen. Diese Feierstunde wird von der Dorfbevölkerung und von auswärtigen Gästen gut angenommen. Die Gedenkstunde findet am 18. November um 10 Uhr auf dem Friedhof von Wendisch Priborn statt. Die Feierhalle dort ist ein würdiger Ort des stillen Gedenkens. Wie in jedem Jahr gestalten junge Menschen das Programm mit. Im Anschluss sind alle Mitwirkenden und Gäste zu Kaffee und Gebäck ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.