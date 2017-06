gartenführung in wangelin : Gehen, hören, schmecken

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Person und Werk stehen am Beginn der deutschen Mystik des Mittelalters. Unerschrocken kritisierte die Nonne und spätere Äbtissin Hildegard von Bingen innerkirchliche Verhältnisse. Ihr charismatisches Auftreten überzeugte nicht nur maßgebliche Vertreter der Kirche, Hildegard wurde dank Autorität und Hilfsbereitschaft auch im Volk verehrt. Sie war eine Neuerin, die sich dem Gehalt ihrer Visionen letztlich stärker verpflichtet fühlte als den Weisungen der Institution Kirche. Ein Wunder scheint es zu sein, sagt Ute Kaiser, dass Hildegard nicht als Ketzerin verfolgt wurde.

Ute Kaiser, Schauspielerin und Sprecherin, zog im vergangenen Jahr aus dem Rheinland nach Mecklenburg um und siedelte sich in Wangelin fest an. Es dauerte nicht lange, bis sie mit der Wangeliner Gartenchefin Beate Neumerkel ins Gespräch über die Klostermedizin der Naturgelehrten Hildegard von Bingen kam, vielen vor allem als Kräuterkundige bekannt. Und plötzlich nahm die Idee einer Gartenführung ganz anderer Art Gestalt an. Warum den Wangeliner Kräutergarten nicht auch auf dem Weg über das Werk der Hildegard anschaulich machen? Gesagt, getan. Die beiden Frauen arbeiteten in wenigen Monaten ein faktisch sorgfältiges, außerdem sinnlich anschauliches Programm aus, das nun im Juni zum zweiten Mal mit sehr guter Resonanz stattfand.

Sinnliche Ansschauung, das hieß in diesem Fall interessanterweise auch, es durfte geschmeckt werden. In die Folge der Kurzreferate über Kräuter Hildegards, soweit im Wangeliner Garten vorhanden, und über Hildegards Leben und Wirken waren delikate „Stationen“ eingelassen, an denen real Speis und Trank nach dem Rezeptbuch der Hildegard gereicht wurde. Eine erste Geschmacksprobe quasi zur Einstimmung auf den anderthalb Stunden währenden Spaziergang zur großen Universalgelehrten durften die Gäste noch in der Glasveranda vor dem Wangeliner Lehmhaus nehmen. „Das ,Klostersüppchen‘“, wie Ute Kaiser es nannte, war rund um den von der Abtissin hochgeschätzten „Spelt“ (Dinkel) komponiert und enthielt zusätzlich Fenchel, Ysop und ein im Wangeliner Garten nicht angebautes Kraut, den Bertram, dem Hildegard „gemäßigte und trockene Wärme“ zuspricht, er vermindere Fäulnisstoffe, vermehre gutes Blut, wirke ausgleichend und besitze starke Heilkraft bei krankheitsbedingter Schwächung des Körpers, lehrt die Äbtissin. Das sämige Süppchen mundete, es schmeckte würzig und schien den immer wieder zitierten Grundsatz Hildegards zu bestätigen, dass Nahrung ausgleichend zu wirken habe. (Krankheit ist Störung des Gleichgewichts.) Noch zweimal wurde später Rast gemacht, einmal unter Blauregen, ein anderes Mal unter Buschwindröschen. Dort gab es ordentlich süße „Nervenplätzchen“ und abgelöschten Wein zu kosten, während Laufentenfamilien mitsamt torkelndem Nachwuchs aufgerregt vorübereilten.

Alles hänge mit allem zusammen und der Mensch verbreite gewaltige Energien über die Welt, ja, durchdringe sogar das All, lehrt Hildegard. Für sie, deren innere Sinne ausgebildet waren, ist die Welt voller Musik. Was Wunder, dass die Universalgelehrte auch eine große Anzahl von Liedern schrieb. Zurück beim Bauerngarten trug Ute Kaiser eine der Kompositionen mit schönem klaren Sopran vor. Eine überzeugende Kostprobe der Professionalität der Neu-Wangelinerin.