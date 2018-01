Wanderung in Wooster Teerofen : Gewandert über Stock und Stein

Winterwanderung des Heimatvereins Sandhof führte wieder einmal zu interessanten Orten und durch den Naturpark

von Onlineredaktion SVZ

30. Januar 2018, 12:00 Uhr

Bei milden Temperaturen und trockenem Wetter sind zahlreiche Wanderfreunde der Einladung des Heimatvereins Wooster Heide e.V. gefolgt und nahmen an der traditionellen Winterwanderung teil. Für die zirka neun Kilometer lange Tour waren rund drei Stunden Wandervergnügen geplant. Los ging es am Gerhard-Cornelssen-Haus in Wooster Teerofen, das heute als Naturkontaktstation für den Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide dient. Die Gäste teilten sich in vier Gruppen und jede einzelne wurde von einem Wanderführer begleitet.

Erste Station war der Paschen See, der inmitten des Naturschutzgebietes liegt und in dem die besondere Fischart „die kleine Maräne“ heimisch ist. Da der Paschen See keinen eigenen Zu- und Abfluss hat, wird er nur durch Grund- und Regenwasser gespeist. Somit erklärt sich auch, warum er sehr Nährstoffarm ist und sich nicht viele Lebewesen hier ansiedeln.

Jeder kennt die gelben Naturschutzschilder, aber weiß auch jeder, dass auf dem Schild eine Waldohreneule abgebildet ist? Dank der Wanderführer gab es viele spannende Geschichten und Hintergründe, z.B. auch, dass die alte abgestorbene Traubeneiche sieben Meter Umfang hat.

Weiter ging es über weiches Moos, sandige Wege und über Stock und Stein. Die Wanderer passierten unter anderem den „Kleinen Stein“ und dann auch den „Großen Stein“. Auf dem großen Stein kann man eine verblasste Gravur erkennen: 1914 bis 1916, die zur damaligen Zeit Karl Ahlschläger aufgebracht hat. Der Geschichte nach dachte er, dass 1916 der Krieg zu Ende gehen würde, was leider aber nicht der Fall war. Eine Steintafel erinnert dort an ihn und seine Nachfahren.

Familie Minzlaff aus Plau am See nimmt schon seit mehreren Jahren an der Winterwanderung teil. „Jedes Jahr kommen mehr Leute“ berichtet Bärbel Minzlaff „man könnte ja auch mal alleine entlang der Wanderroute spazieren gehen, aber in einer Gruppe mit fachkundiger Führung macht das Wandern einfach mehr Spaß“, so die Plauerin weiter.

Zur Überraschung vieler hat Wanderführerin Kerstin Breuer ein Tierfachbuch mit einem elektronischen Stift dabei. Sie fragt, „Ist jemandem diese Voglestimme aufgefallen?“ Sie setzt den Stift im Buch auf das Wintergoldhähnchen, das hier in den Wäldern heimisch ist. Die Gruppe lauscht gespannt der Vogelstimme. Tatsächlich hatte kaum ein Wanderfreund den kleinen Bewohner wahrgenommen, aber jetzt hörten alle genauer beim Weiterwandern hin.

An der sogenannten Hahnenhorster Räumde steht heute ein Nadelwald. Er umfasst zirka 50 Hektar und wurde um 1950 aufgeforstet. Früher war dieses Gebiet eine Freifläche, auf der man gut das Wild beobachten konnte.

Nachdem alle wieder heil am Treffpunkt angekommen waren, konnte man sich mit leckerem Eintopf und Getränken stärken. Nun schaute auch die Sonne aus den Wolken hervor. Um das vermittelte Wissen auch zu festigen, hatte Gerhard Cornelssen ein Quiz für die Besucher vorbereitet. Es wurden zwölf Fragen rund um Flora und Fauna gestellt und wer alles richtig beantwortet hatte, konnte sich über eine tolle kleine Überraschung freuen.

Und so ging eine ereignisreiche Wanderung zu Ende. Alle Gäste hatten viel Freude und viele waren sich schon heute einig, dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sind, wenn es durch die Nossentiner-Schwinzer Heide geht.

Vereinsvorsitzender Ingo Ganske bedankt sich herzlich bei Kerstin Breuer, Wolfgang Mewes, Jörg Gast und Uwe Heidtmann, die die Gruppen mit wissenswerten Informationen durch die Nossentiner-Schwinzer Heide geführt haben. Er freut sich, dass auch Wanderfreunde aus Schwerin angereist waren. „Ein herzlicher Dank geht auch an die fleißigen Helfer, ohne die die Veranstaltung nicht so gut gelungen wäre.“