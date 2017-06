Persönlich : Goldene Hochzeit edel begleitet

vergrößern 1 von 2 Foto: Ilja Baatz 1 von 2

Wolfgang Ohlhorst, ein mittlerweile sehr bekannter Lübzer, und seine Frau Inge-Lore sind seit 50 Jahren verheiratet. Ihre Goldene Hochzeit feierten sie gestern in Rom, wohin Pferdeliebhaber René Stuhr das Paar bei bestem Wetter mit seinem Vierspänner kutschierte.

Bereits fünf Jahre, bevor sie den Bund fürs Leben schließen, lernen sich die Jubilare bei der Ferienarbeit auf der LPG in Wangelin – Heimatdorf der späteren Braut – kennen.



In selbst aufgestellten Getreidehocken gelegen

„Im Hochsommer 1962 stellten wir Getreidehocken auf und haben dann auch darin gelegen“, sagt Ohlhorst und lächelt. „Zu unserer Verwunderung hat die Mutter meiner Frau, die mit auf dem Feld arbeitete, nie gegen die Verbindung protestiert.“ Bis zum Herbst wissen zwar auch die Eltern des Lübzers nicht, wem jetzt sein Herz gehört, aber als es herauskommt, gibt es ebenfalls keinen Ärger.

Inge-Lore Ohlhorst lernt dann zwischen 1962 und 1964 „Edelpelztierzüchterin“ auf der Nerzfarm in Appelburg. Einmal in der Woche kommt sie zur Berufsschule nach Lübz. An diesem Tag treffen sich die jungen Leute nachmittags für drei Stunden, bis der Bus die junge Frau wieder zurück nach Plau am See bringt.

Das Haus in der Schützenstraße, das die Eheleute seit mittlerweile 45 Jahren bewohnen, beherbergte über viele Jahrzehnte das Labor der „Mecklenburger Kunstzahnwerkstätten“ von Wolfgang Ohlhorsts Vater mit einst 20 Angestellten. Nach der Verstaatlichung des Gesundheitswesens Ende der 1960er-Jahre blieb davon eine einzige Beschäftigte übrig. „Man hat meinem Vater keine Arbeit mehr gegeben“, berichtet sein Sohn. „Er hat nie darüber gesprochen, war aber mit Sicherheit gekränkt und starb bereits Ende 1971 mit nur 59 Jahren.“

Die Felle der Nerzfarm seien vor allem nach Westdeutschland verkauft worden. „Also sehr devisenintensiv, demzufolge man die dort Beschäftigten unbedingt halten wollte“, sagt Ohlhorst. „Obwohl noch kinderlos, hatten wir deshalb schon bald eine kleine Wohnung, bereits 1969 sogar in einem Neubau.“ Nach dem Tod des Vaters zieht das Paar Anfang 1972 nach Lübz.

In diesem Jahr wird sein erstes Kind – ein Mädchen – geboren, 1980 der Sohn. Als Wolfgang Ohlhorst ihn einmal aus dem Kindergarten abholt, geschieht etwas, was ihn heute noch zum Lachen bringt: Angesichts der Tatsache, dass Eltern damals in der Regel noch viel jünger als heute sind, rufen andere Kinder „Volker, Volker, Dein Opa kommt!“. Im vorliegenden Fall ist das höhere Alter vor allem auf den Umstand zurück zu führen, dass Wolfgang Ohlhorst erst einmal studiert hat. Er war Lehrer für Russisch und Deutsch an der Willi-Bredel-Oberschule (heute Gymnasium) und dann an der nicht mehr existierenden Berufsschule im Gildegartenweg. Der Grundsatz aus DDR-Zeiten, dass ein Student dort hinzugehen hat, wo der Staat ihn brauche, habe sich beschleunigend auf den Entschluss ausgewirkt, vor den Altar zu treten – Ohlhorst hatte bereits davon erfahren, dass er an der polnischen Grenze eingesetzt werden sollte.

Seinen Militärdienst leistet der Lübzer ab 1969 an der Radarstation bei der Flak in Schwerin. Ein Stasi-Offizier habe ihn vorher verhört, um zu erfahren, ob er dafür geeignet sei. Auch dabei Verwunderung: „Ich merkte schnell, dass mein Gegenüber mehr als ich über meine Verwandten in Westdeutschland – Geschwister meines Vaters – und in Südafrika – Großeltern und Cousine – wusste.“

In der Öffentlichkeit bekannt geworden ist Ohlhorst durch seine Tätigkeit als Bestattungsredner, die er bereits seit 38 Jahren ausübt: „Zunächst baten mich wenige Menschen darum, die sich sowohl mit der Partei als auch der Kirche erzürnt hatten. Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr. Auch dadurch weiß ich, dass es nicht vielen Menschen vergönnt ist, solch ein Fest zu feiern. Dass wir alle wichtigen Dinge zusammen gemacht haben, hat entscheidend dazu beigetragen, dass es bei uns immer gut war.“

Der überwiegende Teil der Reden wird auf Hochdeutsch gehalten. Zweimal im Jahr lädt Ohlhorst allerdings zu einer Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus ein, bei der Plattdeutsch regiert. Dorthin kommen jeweils bis zu 40 Besucher.

von Ilja Baatz

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr