Lübz/Goldberg : Gottesdienste zum Erntedank

Kirchen laden an den nächsten beiden Sonntagen ein

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

02. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Die Ernte ist eingefahren, Zeit für Gottesdienste zum traditionellen Erntedank. An den kommenden beiden Sonntagen finden in den Kirchengemeinden Benthen und Granzin, Goldberg-Dobbertin, Mestlin, Techentin, Kladrum sowie Woosten-Kuppentin zahlreiche dieser Erntedankgottesdienste statt. Zu diesen Gottesdiensten werden in den Kirchen die Altäre mit ausgewählten Erträgen der Ernte, mit Obst, Gemüse, Brot oder Getreide, von vielen fleißigen Händen in wunderbarer Vielfalt geschmückt. Die Kirchengemeinden und Pastoren Riccardo Freiheit, Christian Hasenpusch, Kornelius Taetow und Christian Banek laden herzlich dazu ein, gemeinsam zu danken und zu feiern. Am 6. Oktober gibt es in der Kirche Woosten einen Erntedankgottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr. Um 14 Uhr wird in der kleinen Kirche Unter Brüz ein Gottesdienst mit einer anschließenden Tafel mit Kaffee und Kuchen abgehalten. Einen Gottesdienst mit Abendmahl gibt es in der Klosterkirche Dobbertin, ebenfalls um 14 Uhr. Am 13. Oktober folgen um 9 Uhr die Kirche Passow mit einem Abendmahl-Gottesdienst zum Erntedank, um 10.30 Uhr die Kirche in Granzin, um 14 Uhr lädt die Kirche in Techentin mit Chorgesang zum Abendmahl. Gäste sind herzlich willkommen zu den feierlichen Gottesdiensten.