Kirchensanierung in Woosten : Gut gerüstet geht’s ins nächste Jahr

1 von 1

von Sabrina Panknin

erstellt am 21.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Gut gerüstet geht’s ins neue Jahr – das trifft derzeit wortwörtlich auf die Kirche in Woosten zu. Ein riesiges Baugerüst ziert das Gotteshaus. Pastor Christian Banek ist die Erleichterung anzumerken, dass es endlich mit der Sanierung seiner Kirche losgeht. „Wir wollten schon längst angefangen haben“, erzählt er im Gespräch vor Ort. Doch es sollte anders kommen – so auch beim Bauablauf. Im ersten Bauabschnitt sollte der Kirchturm saniert werden, baufällig ist er alle Mal. An einigen Stellen fehlen im oberen Fachwerkbau bereits einige Steine. Doch aufgrund einer zurückgezogenen Fördermittelzusage wird der Kirchturm erst im kommenden Jahr angegangen. „Wir hinken ordentlich hinterher“, so der Pastor. Schon Mitte des Jahres sollte gebaut und saniert werden. Doch auch die Kirchgemeinde Kuppentin und Woosten traf die gute Auftragslage bei den Handwerksfirmen.

