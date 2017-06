Straßenbau Lübz/Plau : Harte Geduldsprobe für den Tourismus

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbst 1 von 1

Gegenwärtig laufen umfangreiche Reparaturarbeiten am Radweg entlang der B 191 zwischen Plau und Lübz. In den 1990er Jahren als einer der ersten bundesstraßenbegleitenden Radwege in der Region gebaut, ist der in die Jahre gekommen. Was sich an Rissen und normalen Verschleißerscheinungen am Asphalt einerseits, an Schäden durch aufstrebende Baumwurzeln festmachen lässt. Das Straßenbauamt hat Reparaturen auf der kompletten Strecke in Auftrag gegeben. Seit Anfang Mai laufen sie. „Der Baubeginn hatte sich ein wenig hinausgezögert“, räumt Heike Bremer, Mitarbeiterin im Sachgebiet Unterhaltung beim Schweriner Straßenbauamt, ein. Da es momentan auch im Straßenbau und in der -unterhaltung sehr viel Arbeit auf dem Markt gebe, sei es schwierig, Arbeitskräfte in einer Maßnahme zu bündeln. Auch an der B 191 werde mit nur einer Kolonne gearbeitet. Keine einfache Situation „dennoch“, so die StBA-Mitarbeiterin, „konnten wie geplant die Reparaturen am Asphalt bis zum Herrentag abgeschlossen werden. Die noch ausstehenden Pflasterarbeiten sollen im Juni fertig werden, zum eigentlichen Saionstart, das hatte für uns Prämisse.“

Die Reparaturarbeiten gehen seit Anfang Mai mit abschnittsweisen Sperrungen des Radweges einher. Die Maßnahme an sich kritisieren Touristiker in der Region keineswegs. Schäden an Radwegen bedeuten immer auch eine große Unfallgefahr. Das die gebannt wird, wird begrüßt. „Aber der Zeitpunkt der Arbeiten ist schon unglücklich gewählt“, kritisiert Michael Wufka, Geschäftsführer der Plauer Tourist Information gGmbH. „Mitten hinein in die Feiertage, die hier bei uns den Saisonstart markieren.“ Der verzögerte Baubeginn ist nicht das einzige, was Anrainer und Touristiker aufbringt. „Man hätte uns im Vorfeld der Maßnahme informieren müssen“, sagt Wufka. Und er untermauert seine Kritik mit einem Beispiel. „Radtouristen, die wir über den Radweg nach Lübz schicken, weil wir um die Bauarbeiten nicht wissen, sind zu Recht sauer. Das geht einfach nicht.“

von Simone Herbst

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr