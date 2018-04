Feuerwehreinsatz : Heu und Stroh in Flammen

Gestern Vormittag Feuer in landwirtschaftlichem Betrieb in Gallin

In Gallin ist gestern Vormittag ein Unterstand eines landwirtschaftlichen Betriebes in Brand geraten, in dem landwirtschaftliche Maschinen, Stroh und Heu gelagert sind. Heu und Stroh sowie ein Heuschwader wurden vom Feuer erfasst, die anderen Maschinen konnten in Sicherheit gebracht werden. Mit einem Radlader holten die Helfer Heu und Stroh aus dem Unterstand und brachten es zu einer Freifläche, auf der es durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10 000 Euro, die Beamten des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Lübzer Feuerwehr mit den Löschgruppen Broock und Lutheran sowie aus Gallin-Kuppentin waren mit 44 Kameraden im Einsatz.