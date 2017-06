Neues Angebot kommt an : Hier werden jetzt Muckis trainiert

vergrößern 1 von 1 Foto: wolfram hennies 1 von 1

Zum Tag der offenen Tür im Kinder- und Jugendzentrum Plau am See (KiJuZ) wurde vom Lions Club Parchim ein neuer Kraftraum in der Mehrzweckhalle am Bahnhof eingeweiht. Im Beisein der stellvertretenden Bürgermeisterin Sabine Henke und Mitarbeitern vom KiJuZ übergaben Dirk Tast und Patrik Jonas als Vertreter der Lions den symbolischen Spendenscheck über 1200 Euro.

Während der Weihnachtsstraße bietet der Lions Club eine Tombola an, deren Erlös für Jugendprojekte in der Stadt eingesetzt wird, „unser Ziel ist die Jugendförderung“, erläuterte Tast, der auch Bürgervorsteher des Stadtparlaments ist. Ein Dank geht an Andreas Branig (BA Baudienstleistungen Barkow), der mit einer Sachspende zur Einrichtung des Kraftraums beitrug. Dieser kann nun vor allem von den jungen Erwachsenen der Stadt genutzt werden, die Benutzung ist erst mit 18 Jahren und mit Genehmigung der Eltern, in Ausnahmefällen ab 16 Jahren, gestattet. Während der Öffnungszeiten des KiJuZ (Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr) steht der Kraftraum für junge Erwachsene der Stadt Plau am See bis 27 Jahre kostenfrei zur Verfügung und kann in Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden. Weitere Informationen dazu sowie die Hallennutzungszeiten können auf der Internetseite des Kinder- und Jugendzentrums Plau am See (www.kjz-plau.de) abgerufen werden.

Das KiJuZ wird täglich von rund 25 Kindern und Jugendlichen über zehn Jahre aufgesucht. Zwei Mitarbeiter betreuen die jungen Leute. Beliebt sind Computer, Trampolinspringen, Fußball, Kochen und Tischtennis. Thomas Küstner, Amtsjugendpfleger und Leiter des Plauer KiJuZ, berichtete, dass der Kraftraum eingerichtet wurde, „um ältere Jugendliche einzubinden“. Der 16-jährige Lukas Lipkow kommt regelmäßig ins KiJuZ und freut sich über den neuen Kraftraum: „Den finde sich toll! Hier kann man nun seine Kräfte testen.“ Der zwölfjährige Ethan Ahrens lobte ebenfalls die neue Sportmöglichkeit, „weil man jetzt hier seinen Frust ablassen kann.“

„Das Zentrum ist eine sinnvolle Institution für die Freizeitbeschäftigung der Kinder und Jugendlichen und bereichert die Stadt“, stellte Sabine Henke dazu fest.

Die Jugendlichen hatten zum Tag der offenen Tür einen kleinen Imbiss mit selbstgebackener Pizza und Waffeln, heißen und kalten Getränken vorbereitet. Das Angebot wurde von den Gästen gern angenommen. Auch ließen sie sich gern durch die Räume des KiJuZ führen. Rotraut Schnarrer, Vorsitzende des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten der Stadt, ließ sich dabei das neue Tauschregal erklären, das im Spiele- und Tauschraum des KiJuZ steht. Hier gibt es für Kinder und Jugendliche der Stadt oder für junge Familien die Möglichkeit, kosten- und wertfrei Spielzeug und Bekleidung zu tauschen. Im Regal können die nicht mehr benötigten und gut erhaltenen Sachen abgelegt werden, ohne dass wieder etwas mitgenommen werden muss. Auch umgekehrt muss nicht immer etwas abgegeben werden, wenn man etwas mitnehmen möchte. Der Vorteil dabei ist, dass kein gemeinsamer Termin zum Tauschen gefunden werden muss, und jeder geben und nehmen kann, was er für angemessen hält. Dieses Angebot steht ebenfalls das ganze Jahr über während der Öffnungszeiten des KiJuZ zur Verfügung.

Leider fanden nur wenige interessierte Eltern den Weg durch die offene Tür des KiJuZ, doch für das Ehepaar Wellenbrock und Georg Fiedler vom Ortsteil Karow hatte sich der Weg nicht nur wegen der Pizza und der Waffeln gelohnt. Denn gedacht war dieser Nachmittag auch als Gedankenaustausch und Inspiration für zukünftige Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt – auch mit den Eltern. Als Dankeschön aus Karow konnten die Jugendlichen eine kleine Spende für das nächste Vorhaben im KiJuZ – einen Airhockey Tisch – in Empfang nehmen.