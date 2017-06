Freiluftsaison in Plau : In Plau wird Mittelalter lebendig

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

Auf freie Wochenenden müssen Ulrike und Olaf Schulz, die Manager der mittelalterlichen Ritterspiele in Plau am See, in den nächsten Wochen größtenteils verzichten. Es ist Eventsaison. Und da sind die beiden, die vor drei Jahren von Niedersachsen ins beschauliche Plau zogen, extrem gefordert. „Und das ist gut so, das ist unsre Welt“, freut sich Olaf Schulz auf eine durchaus anstrengende Zeit.

Das Fantasy Festival „Fantastische Welten“ in Isenbüttel am Tankumsee haben die Schulz’ens gerade publikumsträchtig über die Bühne gebracht. Bevor nun Plau vom 21. bis 23. Juli ins Mittelalter eintaucht, haben sie noch das historische Stadt-Spektakel in Elze und das viktorianische Schlossspektakel in Burgdorf auf ihrer Agenda. „Nach Plau kommen noch zwei Events“, verrät Olaf Schulz beiläufig und ist die Ruhe selbst. Mehr als 20 Jahre Eventerfahrung und das Wissen, dass er und seine Frau im Herbst, Winter und Frühjahr alle Verträge, Spielpläne und Akquise unter Dach und Fach gebracht haben, machen halt gelassen.

Dass das Plauer Spektakel in und rund um die Burg vor der Tür steht, ist mittlerweile auch nicht mehr zu übersehen. „Unser Schmied hat uns drei große Aufsteller gebaut. Zwei haben wir bereits aufgestellt, um die Plauer, vor allem aber auch Durchfahrer auf den Termin 21. bis 23. Juli aufmerksam zu machen“, erzählt Olaf Schulz. Mit ,unser Schmied’ meint er übrigens Marko Knobelsdorf aus Darß. Der betreibt seit Jahren seine Schmiede „Knobis Klinge“ und ist beim mittelalterlichen Spektakel am vierten Juliwochenende nicht zum ersten Mal mit von der Partie. „Ich komme mit meiner Schmiede und wer möchte, darf sich auch mal ausprobieren“, lädt er ein. Allerdings, und das betont „Knobi“, sollten seine Kunden schon ein ganzes Stück größer als Schwertlänge sein.

Neben Marko Knobelsdorf und vielen anderen Handwerkern erwarten die Besucher des Burgfestes Ritterspiele (in noch größeren Dimensionen als bisher), Bühnenshows, viel Musik, mittelalterliche Köstlichkeiten, Pestumzug, Tavernenspiel und natürlich, da legen die Ulrike und Olaf Schulz ganz viel Wert drauf, Kinderanimation.

von Simone Herbst

erstellt am 02.Jun.2017 | 09:15 Uhr