Kinderbetreuung mit neuen Zügen

vergrößern 1 von 1 Foto: Ilja Baatz 1 von 1

von Ilja Baatz

erstellt am 21.Dez.2017 | 05:00 Uhr

In der Kita „Pfiffikus“, mit gegenwärtig 174 belegten Plätzen größte Einrichtung ihrer Art in der Lübzer Region, gibt es mittlerweile fast überall Anreize für die Kinder, sich zu bewegen. Der spezielle Sporttag gehört daher der Vergangenheit an. Seit den Sommerferien bis vor gut vier Wochen wurde als jüngste Errungenschaft zusätzlich ein Raum mit abgehängter Decke, neuem Fußboden und einer von Hausmeister Wolfgang Martens aus alten Schränken selbst gebauten (!) Bühne erschaffen. Über das Aussehen hatten die Kinder und ihre Erzieherinnen vorher gemeinsam beraten. „Unser Glück war, dass uns eine Aktion des Hagebaumarktes und die Schweriner Volkszeitung bei der Finanzierung geholfen haben“, sagt Kita-Leiterin Annett Heilck. Für die Förderung ausgewählt wurde ihr in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Parchim befindliche Haus, nachdem die Kinder ein Bild gemalt hatten, wie der neue Raum nach ihren Vorstellungen gestaltet werden soll.

Die 21 Erzieherinnen achten schon seit längerer Zeit vermehrt auf ganztägige Bewegung und die Ausübung von Yoga – nach ihrer Aussage beste Voraussetzungen für die Entwicklung von Kindern, die ihr Leben selbstbewusster gestalten könnten.

Seit diesem Jahr ist „Pfiffikus“ auch Sprach-Kita. Beweggrund für diese Erweiterung sei die Tatsache, dass digitale Medien zunehmend die Aufgabe übernehmen, die Kinder zu unterhalten anstatt ausreichend miteinander zu sprechen. „Die Kommunikation kommt immer mehr zu kurz“, meint Ines Müller.

Mehr erfahren Sie in unserer Printausgabe und im ePaper.