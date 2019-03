Plau am See : Klassentreffen mit altem Lehrer

von svz.de

04. März 2019, 08:40 Uhr

Dass sich die ehemaligen Erzieherinnen , die einst im Schloss gelernt haben, regelmäßig trefffen, ist nicht neu. Doch die Damen, die von 1968 bis 1970 dort ausgebildet wurden, haben es nach 50 Jahren geschafft, auch ihren alten Lehrer zu begrüßen. Hans-Otto Thiede wurde im Lindengarten von 16 Frauen begrüßt. Viele hatten ihn seit 1970 nicht mehr gesehen. „91 Jahre ist er alt, aber noch ein Gentleman wie früher. Er war ein toller Lehrer“, berichtet Marita Hahn, die heute in Plau am See wohnt. Seine ehemaligen Schülerinnen standen auf und begrüßten ihn mit Applaus. „Wir stellten uns alle noch einmal vor, wie wir früher hießen und er erzählte auch lustige Anekdoten.“ Ein Tag, der in Erinnerung bleibt.