Klein Niendorf : Klein Niendorf lädt Kinder zum Fest ein

Feier zum 70-jährigen Bestehen der Feuerwehr, Kuchenbüfett von Müttern und Open Air-Disko vervollständigen Programm

von nitr

13. Juni 2019, 05:00 Uhr

Eine Strohpuppe am Dorfeingang von Rom aus Richtung Parchim kommend weist auf das am Sonnabend, 15. Juni, von 14 bis 18 Uhr stattfindende Kinderfest in Klein Niendorf hin. Zeitgleich wird die freiwillige Feuerwehr des Dorfes ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Für gute Unterhaltung sorgt Clown Bolli, der auch seine Wasserlaufbälle mit dabei hat. Die Mütter der Kinder bereiten zur Verköstigung ein Kuchenbüfett vor und ab 20 Uhr heizt ein DJ bei der Open Air-Disko ein.