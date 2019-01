Jugendclubs : Kreativ in Mestlin und Goldberg

von svz.de

08. Januar 2019, 09:14 Uhr

Das Amt Goldberg-Mildenitz hat nach kurzer Winterpause die Arbeit in seinen Jugendclubs wieder aufgenommen. Am Mittwoch hat in Mestlin ab 15 Uhr der Kinder- und Jugendraum am Marx-Engels-Platz 5 geöffnet und lädt zu künstlerischen Arbeiten ein. Im Jugendraum Goldberg (Parkstraße 14) bietet die Malerin C. Mantwill am Donnerstag ab 14.30 Uhr für Besucher ab 10 Jahren einen Kreativ-Workshop an. Am 14. Januar wird dort ab 15 Uhr gemeinsam gekocht.