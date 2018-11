Plau am S : Leben zwischen Plau und Sri Lanka

Im Sommer betreibt Holger Brümmer eine Wassersportschule in Quetzin, aber sein Lebensmittelpunkt ist 7900 Kilometer entfernt

von Hans Taken

02. November 2018, 15:24 Uhr

Ein schmaler Streifen Strand, der den Indischen Ozean von einer Süßwasserlagune trennte – das war er, der Ort, den Holger Brümmer auch heute noch magisch nennt. Ein Ort, den er zufällig entdeckte, als er vor fast 20 Jahren mit einem gemieteten Motorroller an der Westküste Sri Lankas entlang fuhr. Eigentlich wollte er nur für seinen Auftraggeber Windsurfsegel kaufen. Doch dabei hat er sich in dieses Fleckchen Erde verliebt, auf dem er jetzt die meiste Zeit des Jahres lebt und arbeitet.

Ende September hat er wieder seine Koffer gepackt. Wie so oft schon. Der Job in Quetzin in Plau am See war für diesen Sommer erledigt, und Holger Brümmer hat einmal mehr vielen Leuten das Wasserskifahren, Windsurfen oder Stand-up--Paddling auf dem Plauer See beigebracht. „1995 habe ich dort eine Wasserski- und Surfschule“ eröffnet“, sagt der gebürtige Gelsenkirchener. Plau am See, da wuchs sein Vater Kurt auf, der 1957 in den Westen fuhr – und dort blieb. 1993 kehrte er zurück. „Als ich zwei Jahre später nach Plau kam, war mein Vater leider schon tot“, erzählt Holger Brümmer. Gelernter Werbekaufmann war Brümmer junior, Archäologie in Rostock wollte er studieren, aber das Wassergrundstück seiner Eltern in der Quetziner August-Bebel-Straße ließ noch eine andere Idee zu. Wie wär es mit einer Wassersportschule? Brümmer holte die nötigen Lizenzen ein und legte los.

Überwintert hat Brümmer schon damals im Ausland, heuerte bei Club-Urlaubs-Ketten als Wassersport-Lehrer an. „Da hatte ich aber schnell die Nase voll von“, sagt der heute 46-Jährige. Selbst die Leitung einer Wassersport-Basis auf den Malediven verlor schnell ihren Reiz. Dann sollte er nach Sri Lanka fliegen, die Segel kaufen. In einem Land, in dem zu dieser Zeit noch ein blutiger Bürgerkrieg im Norden und Osten der Insel tobte.

Nainamadama, im Westen des Landes. Keine Kriegswirren, dafür boomender Tourismus in Negombo, nur ein paar Kilometer entfernt. Da war er also, dieser magische Ort, ideal für Holger Brümmer, um dort ein Wassersport-Ressort für Touristen aus aller Welt aufzumachen. Diesen Plan setzte er um. Ein herber Rückschlag folgte 2004, als ein Erdbeben im Indischen Ozean einen Tsunami auch über diesen Teil Sri Lankas spülte. Doch spätestens nach Kriegsende 2009 ist das Ressort „im stetigen Aufwind“, wie es Brümmer nennt.

Wassersport. Den bringt Brümmer nicht nur Urlaubern bei, er selbst lässt sich auch übers Wasser ziehen und nimmt an Wettbewerben teil. Über Ostern fand in seiner Anlage erstmalig ein internationaler Wasserski-Wettkampf statt. Im kommenden Jahr macht dort erstmals eine Wettkampf-Tour Station, die auch in Thailand, Dubai und Indonesien gastiert. Und in Hong Kong. Dort war Holger Brümmer am vergangenen Wochenende am Start. Es lief gut für ihn. Platz zwei in einem Feld von internationalen Konkurrenten. „Auf solchen Wettkämpfen gibt es kein Preisgeld, dafür ist die Stimmung phänomenal. Nur eine handvoll Top-Athleten können von diesem Sport leben. Ich werde nicht dazu gehören“, ist sich Brümmer sicher. Deshalb, fügt er hinzu, man werde ihn auch in den kommenden Sommerzeiten an seiner Wassersportschule in Plau antreffen. Im Juni ist es wieder soweit. Dann fliegt er mit seiner sri-lankesischen Frau und seinem achtjährigen Sohn nach Deutschland. Der Filius geht als Gastkind in die Kantor-Carl-Ehrich-Schule, während sein Herr Papa Gästen das beibringen kann, was auch er am liebsten macht: Wasserskifahren. Hans Taken