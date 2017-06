Baugeschehen : Mehr Sicherheit an B191 in Lübz

vergrößern 1 von 2 Foto: Ilja Baatz 1 von 2

Die Maße der Verkehrsinseln im Bereich der beiden Kreuzungen Goldberger Straße/Bahnhofstraße mit der B 191 und L17/B 191 entsprachen über viele Jahre nicht den vorgeschriebenen Größen. An den Ampeln waren sie jeweils nur rund 1,50 Meter breit – 50 Zentimeter zu wenig. Fußgänger und Radfahrer mussten an jeder vier Fahrspuren der Bundesstraße überqueren. Künftig werden es nur noch drei sein. Das Straßenbauamt Schwerin lässt die Inseln an beiden Stellen gegenwärtig auf rund vier Meter verbreitern und von 16 auf 20 Meter verlängern: Letzteres von der L17 aus gesehen in Richtung Goldberger Straße/Bahnhofstraße und umgekehrt in Richtung Kreuzung B191/L17. „Damit tun wir etwas Entscheidendes, um etwaige Unfälle zu verhindern“, sagt Andreas Steuk, Leiter der Verkehrsunfallkommission des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Auf die Maßnahme haben sich seine Behörde, die Polizeiinspektion Ludwigslust und das Straßenbauamt als so genannter „Straßenbaulastträger“ gemeinsam verständigt.

Hinter den verbreiterten und verlängerten Inseln kommt die Einrichtung von bisher gar nicht existierenden, je 20 Meter langen Sperrflächen hinzu, die nicht befahren werden dürfen. Dies hat zur Folge, dass sich Kraftfahrer, die von der Bundesstraße nach links in die Innenstadt beziehungsweise in Richtung Goldberg abbiegen wollen, künftig erst viel später als bisher die erforderliche Spur nutzen können. Viele sind in der Vergangenheit schon sofort nach dem Abbiegen aus der Goldberger Straße wie auch der L17 sofort auf die linke Spur der Bundesstraße gewechselt – jeweils im Ampelbereich. Künftig steht ihnen hier nur noch eine Breite zur Verfügung. Etwa eineinhalb Spuren wären es gewesen, wenn die Inseln nur zwei Meter breit geworden wären – deutlich mehr Platz als bald. Mit der jetzigen Regelung habe man Steuk zufolge für eindeutige Verhältnisse gesorgt und lasse keine Unsicherheiten entstehen.

Die vergrößerten Verkehrsinseln werden mit Granit-Kleinpflaster gestaltet. Etwa am 26. Juni möchte die beauftragte Baufirma den Auftrag abschließen.

Bereits in der Vergangenheit war die Ampelschaltung in genannten Bereichen geändert worden. Wer beispielsweise aus der Lübzer Innenstadt in die Bahnhofstraße oder umgekehrt fährt, hat keinen Gegenverkehr mehr.

