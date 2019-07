Plau am See : Musikalisches Abenteuer in Plau

In der Marienkirche ist am Mittwoch Organist Andreas Böttcher aus Dresden zu Gast.

von svz.de

29. Juli 2019, 10:45 Uhr

„Improvisation ist wie das erstmalige Betreten eines alten verwilderten Gartens und damit die abenteuerlichste Form des Musizierens“ schreibt Andreas Scotty Böttcher, Organist aus Dresden. Und Lust auf Abenteuer hat auch Warnfried Altmann, Saxophonist aus Wangelin. Beide studierten Ende der 1970-er-Jahre gemeinsam an der Dresdner Musikhochschule. Dann gingen sie unterschiedliche Wege – bis sie sich vor kurzem wiedertrafen. Nun dürfen die Zuhörer gespannt sein auf eine Erstbegegnung der beiden Musiker im Konzert, auf Musik, die unmittelbar die Seele berührt. Zu hören ist das Improvisationskonzert für Orgel und Saxophon am Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr in der Plauer Marienkirche.

Karten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse oder auch im Vorverkauf bei der Tourist Info Plau am See.