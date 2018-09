Lübz-Goldberg-Plau : Nach der Ernte folgt das Fest

Gemeinden der Region veranstalten Dorffeste

von Franziska Gutt

07. September 2018, 12:00 Uhr

Im Spätsommer und Herbst haben Dorf- und Erntefeste Hochkonjunktur. In diesen Gemeinden wird am Wochenende gefeiert:

Bereits um 9. 30 Uhr startet am Sonnabend, 8. September, das Erntedankfest für die Einwohner von Barkhagen. Nach einem Gottesdienst in der Kirche Plauerhagen, beginnt um 11 Uhr der Festumzug vom Dorfgemeinschaftshaus aus. Teilnehmer erwartet ein buntes Programm unter anderem mit Blas- und Shantymusik.

Das 21. Erntefest in Mestlin startet am Sonnabend um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Dorfkirche. Ab 13 Uhr sammeln sich die Teilnehmer des Festumzuges auf dem Marx-Engels-Platz vor dem Kulturhaus, um gegen 13.30 Uhr zum Ummarsch zu starten. Dieser Zug wird sich durch das alte Dorf, die Goldberger Straße sowie durch den neueren Teil bewegen. Danach gibt es die Kaffee- und Kuchentafel im großen Saal des Kulturhauses und anschließend sorgt DJ Michael für Musik zum Tanzen.

„Am Sonnabend um 14 Uhr geht es los“, so Barbara Schrul, stellvertretende Bürgermeisterin aus Passow über das bevorstehende Erntefest in der 690-Seelen-Gemeinde. Traditionell wird mit einem zünftigen Festumzug begonnen. Die Route geht durch das Dorf, danach durch Weisin und anschließend zurück nach Passow. Der Umzug endet auf dem Sportplatz. „Wir hoffen auf große Beteiligung aller Bürger, der Unternehmen und Vereine. Außerdem wäre es schön, wenn die Passower ihre Vorgärten schmücken könnten“, sagt Schrul. Nach dem Umzug geht die Feier in die nächste Runde. Es finden lustige Wettspiele wie Gummistiefel-Weitwurf statt. „Neu ist, dass wir einen Pokal an denjenigen überreichen, der das beste Ergebnis erzielt. Nächstes Jahr soll der Pokal weiterwandern“, erzählt die stellvertretende Bürgermeisterin. Zum Abschluss des Passower Erntefestes lädt die abendliche Disko zum Tanz ein. Auch der Ortsteil Diestelow, der zu Goldberg gehört, feiert am Sonnabend sein Erntefest.

Im Agroneum Alt Schwerin wird am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Freigelände das Kartoffelfest gefeiert. Die Feier startet mit einem Programm für Jung und Alt sowie Vorführungen historischer Maschinen und Handwerke. Ab 12 Uhr kann bei der Ernte geholfen werden. Der Festumzug mit Pferden, Wagen und Traktoren durch Alt Schwerin startet um 14 Uhr. Nach dem Umzug gibt es Kuchen und Kaffee. Für kleine Gäste wird eine Kartoffelrallye veranstaltet. Weiterer Höhepunkt an diesem Tag wird die Krönung der zweiten Kartoffelfestkönigin und des Kartoffelkönigs sein. Abgerundet wird das Fest durch Markttreiben, Rübenbahnfahrten und vielem weiteren.