Slate : Nach Trödel und Kindersachen stöbern

Am Sonntag Flohmarkt an der B 321 zwischen Parchim und Slate

26. September 2019, 20:00 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es an der B 321 zwischen Parchim und Slate am Sonntag, 29. September, einen Flohmarkt. Unter dem Motto „von privat für privat“ kann jeder, der Interesse hat, sich als Verkäufer im Café unter der Telefonnummer 03871/4689776 für einen der begrenzten Plätze anmelden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. Bei Bedarf kann gegen einen kleinen Unkostenbeitrag auch ein Tisch gestellt werden. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr kann dann am Sonntag nach Herzenslust gestöbert und geschachert werden. Angeboten werden Kinderbekleidung, über Kinderspielzeug bis hin zu Babyschalen, Kindersitzen, Fahrgeräten. Da es in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur ein reiner Kinderflohmarkt ist, darf auch durchaus Antikes, Kurioses und Trödel aller Art verkauft werden. Es sollte sich dabei lediglich nicht um Neuware handeln. Weiterhin sind gewerbliche Händler von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Flohmarkt dient ebenfalls einem guten Zweck: Am Ende des Tages besteht wie auch im vergangenen Jahr die Möglichkeit, nicht verkaufte Sachen für eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden.