Goldberg : Natur zum Anfassen

Großer Zuspruch zum ersten Kinderforschertag in Goldberg

von svz.de

04. Juli 2019, 20:00 Uhr

Kleine Premiere in Goldberg: Gestern sorgte der erste Kinderforscherstag für Staunen. Die beiden Organisatorinnen Kathleen Heuer und Tanja Hentschel Blank luden auf das Gelände hinter das Rathaus ein. Und dieser Einladung folgten viele Kinder. Die Angebote reichten über das Bemalen von Rucksackbeuteln und das Basteln von kleinen Anhängern bis zu Zapfenzielwurf. Im übrigen wurde auch ein Naturquiz angeboten in dem Rätsel gelöst werden konnten. Wissen lohnt sich, denn für das Quiz standen auch kleine Preise bereit, wie zum Beispiel Rucksäcke, Süßigkeiten, Basecaps und sogar Freikarten für den Wildpark und den Zoo Schwerin. Hort-Erzieherin Rinea Jänicke von der John Brinkmann Grundschule plante das Fest in ihr Ferienprogramm fest mit ein und war dann auch mit einigen Kindern aus der Einrichtung vor Ort. Ebenfalls mit dabei war der Jäger und Präparator Thomas Hentschel aus Neu Damerow, der Präparate der heimischen Wildtiere – unter anderem Dachs, Haase und Fuchs – zeigte, um die Kinder mit den Wildtieren vertraut zu machen. Ohne die fleißigen Helfer und Sponsoren sei dieses Fest gar nicht möglich gewesen, so Organisatorin Kathleen Heuer. Und weil der erste Kinderforschertag in Goldberg gut angenommen wurde, ist für Heuer schon jetzt klar: „Im Herbst findet eine weitere Veranstaltung mit Themen rund um den Vogel statt.“