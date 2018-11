Raser in Karow mit 101 km/h gemessen

von svz.de

13. November 2018, 14:09 Uhr

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Karow stellte die Autobahnpolizei Linstow zwei Temposünder fest. „Spitzenreiter war ein 22-jähriger Brandenburger“, sagt Claudia Jennewein von der Autobahnpolizei. Die Beamten haben bei dem 22-Jährigen eine Geschwindigkeit von 101 km/h festgestellt. Erlaubt waren an der gemessenen Stelle 50 km/h. Nach Abzug der Toleranz erwarten den Raser eine Geldbuße in Höhe von 200 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Ein weiteres Fahrzeug wurde mit 17 km/h zu viel von der Polizei angehalten. Dem Fahrer wurde ein Verwarngeld ausgesprochen.

Die anderen 18 gemessenen Fahrzeuge bewegten sich am Montag im vorgeschriebenen Geschwindigkeitslimit, so die Autobahnpolizei.