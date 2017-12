Einsatz für die Schwächsten : Spende an Plauer Tafel übergeben

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

von Simone Herbst

erstellt am 19.Dez.2017 | 21:00 Uhr

Ute Writschan und ihr sechsköpfiges Team von der Plauer Tafel haben guten Grund zur Freude: Aus dem Spendenaufkommen und dem Erlös der Tombola des diesjährigen Weihnachtlichen Stammtisches haben sie 2200 Euro erhalten. Ein Geldsegen, den die Einrichtung wirklich gut brauchen kann. Erst recht in der Vorweihnachtszeit. „Wir haben uns sehr über die großzügige Summe gefreut“, schickt die Mitarbeiterin der Tafel als Dankeschön voraus. „Als erstes haben wir natürlich für die kleineren Kinder der von uns betreuten Familien kleine vorweihnachtliche Geschenke gekauft, hübsch verpackt und den Eltern bereits mitgegeben. Es ist eine wunderbare Sache, dass wir den Kleinen dank der an uns übergebenen Gelder so auch einmal eine kleine Freude bereiten konnten.“ 13 Kinder aus Hartz IV-Familien wurden bedacht – für sie gab es wahlweise Füller für die Schule, Kuscheltiere, Ketten, Armbänder, Malbücher und -stifte und natürlich ein paar Süßigkeiten.

Klappern gehört seit jeher auch beim weihnachtlichen Stammtisch zum Handwerk. Die Plauer Christdemokraten organisieren ihn seit 21 Jahren. Und das mit wachsendem Erfolg. Die Idee hinter der mittlerweile größten wohltätigen Veranstaltung in der Region ist dabei denkbar einfach. Nämlich Gelder für Plauer Vereine und soziale Einrichtungen vor Ort aufzutun. 2006, als das Format geboren wurde, waren es ganze 1200 Euro. In diesem Jahr kamen 15 600 Euro zusammen, was wohl vor allem auch daran liegt, dass der Stammtisch eine hohe Akzeptanz gefunden hat und ankommt.

