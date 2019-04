Goldberg : Spielplatz in Medow

von svz.de

03. April 2019, 08:24 Uhr

Bekommt der Goldberger Ortsteil Medow einen neuen Spielplatz? Mit einem Antrag zur Errichtung beschäftigt sich der Ausschuss für Soziales und Umwelt der Stadt am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in einer öffentlichen Sitzung. Außerdem wird der Amtsjugendpfleger einen Arbeitsbericht vorlegen. Das Gremium tagt im Goldberger Jugendklub in der Parkstraße.