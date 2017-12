winterpokal in gallin : Sportlich nach dem Fest

vergrößern 1 von 1 Foto: holger klukas 1 von 1

von Sabrina Panknin

erstellt am 27.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Dieser Pokal ist begehrt – zumindest bei der SG Gallin-Kuppentin. Auch in diesem Jahr wird es wieder das Wetteifern um den Winterpokal geben.

Es wird in fünf Leistungsklassen Tischtennis gespielt. Es treten aktive Sportler der Bezirksliga, der Kreisklasse, Freizeitsportler der Männer und Frauen sowie Kinder bis zu 16 Jahren an.

Das traditionelle Tischtennisturnier findet am morgigen Donnerstag, 28. Dezember, in der Turnhalle von Gallin statt. Los geht’s um 10 Uhr. Das Startgeld in Höhe von drei Euro wird vor dem Turnier fällig. Der Spielmodus wird vor Spielbeginn festgelegt.

Zu essen und zu trinken gibt es ebenfalls. Die Sportler der SG freuen sich auf einen sportlichen Tag.