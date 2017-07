Geburtstagsfeier in der Eldestadt : Tradition in Lübz – 140 Jahre Braukunst

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Noch ist das Rolltor der Mecklenburgischen Brauerei Lübz GmbH geschlossen. Doch mit dem ersten Ton des Elde-Blasorchesters Parchim-Lübz e.V. wird es geöffnet, die ersten Besucher strömen auf das Gelände der Brauerei. Sie erforschen beim Rundgang die Kulissen des Traditionsunternehmens; gemeinsam mit Geschäftsführer Willi Horn reisen sie zurück in die Vergangenheit. „Damals war es Brauer August Krüger nicht bewusst, als er dieses Gelände hier kaufte, welch Perle heute hier steht“, sagt Willi Horn bei der Begrüßungsrede zum 140. Geburtstag der Mecklenburgischen Brauerei Lübz. Durch Höhen und Tiefen ist das Unternehmen gegangen. „Ohne unser wertvollstes Potenzial – unsere Mitarbeiter – wäre all das nicht möglich gewesen“, so der Geschäftsführer weiter.

von Sabrina Panknin

erstellt am 09.Jul.2017 | 20:30 Uhr