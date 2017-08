Vollsperrung bis in die Nacht : Unfall auf B198 bei Plau: Fahrer eingeklemmt

vergrößern 1 von 23 1 von 23













































Auf der B198 bei Leizen hat sich am heutigen Nachmittag gegen 16:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ersten Angaben der Polizei zufolge, befuhr der ein Kurierfahrer die B198 in Richtung Plau. In einer Kurve kam er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte nahezu frontal in einen entgegenkommenden 40-Tonner. Der Fahrer des Lkw (50) versuchte noch den Zusammenstoß zu verhindern, und steuerte sein Fahrzeug in die Schutzplanken. Der Transporter schleuderte durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn und blieb an der Waldkante stehen.



Die alarmierten Feuerwehren aus Röbel, Bütow und Leizen mussten den schwer eingeklemmten Fahrer aus seinem Transporter schneiden. Ebenfalls im Einsatz war der Neustrelitzer Rettungshubschrauber "Christoph 48".



Ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock war Augenzeuge des Unfalls. Er leistete sofort professionelle Hilfe in Zusammenarbeit mit einem ebenfalls zufällig am Unfallort eintreffenden Notfallsanitäter. Beide konnten dem eingeklemmten Fahrer Erste Hilfe leisten und die Rettungskräfte alarmieren. Beide Fahrer kamen mit zum Teil schwersten Verletzungen in umliegende Kliniken.



Ab 19:30 Uhr wird die B198 für etwa vier Stunden voll gesperrt. Dann soll der verunglückte Lkw geborgen werden.

von Ebel

erstellt am 25.Aug.2017 | 19:06 Uhr