Nonnenkloster Dobbertin : Urkunden am Kloster gefälscht

Nicht nur heute, schon vor Jahrhunderten wurde manipuliert, gefälscht und betrogen. So auch im damaligen Dobbertiner Nonnenkloster. Darüber soll hier nach Auswertung alter Urkunden und diversen Dokumenten erstmals berichtet werden. Die noch vom Kloster Dobbertin vorhandenen 249 Originalurkunden befinden sich heute im Landeshauptarchiv in Schwerin und gehören zu den wichtigsten historischen Überlieferungen der Klostergeschichte des 12. bis 14. Jahrhunderts.

In den Jahren der Reformation mit der Auflösung des Nonnenklosters und seiner Umwandlung in ein adliges Damenstift sind in den Jahren von 1578 bis 1748 über 200 gesiegelte Urkunden durch Verschmutzung, Schimmel und Mäusefraß verloren gegangen. Damals wurde in den Urkunden der verhandelte Sachverhalt niedergeschrieben und und durch den Klosterpropst allein gesiegelt. Die Priorinnen des Konvents mit ihrem Geschäftssiegel werden erstmals nach 1300 erwähnt. Einzelne Siegel, auch von den Pröpsten, sind an den vorhandenen Urkunden noch erhalten geblieben.

Nach der Durchsicht dieser Klosterurkunden fand der ehemalige Direktor des Landeshauptarchivs Dr. Andreas Röpcke im Jahr 2012 heraus, dass vor 500 Jahren auch im Dobbertiner Nonnenkloster Urkunden gefälscht wurden.

Von dieser kuriosen Fälschung soll hier berichtet werden. An der am 29. Juli 1448 vom Klosterpropst Nikolaus Behringer, der Priorinnen Anna (von) Wamekow (Wamkow) und Gehse (von) Dessyn (Dessin) ausgestellten Urkunde hängt an roten Seidenfäden ein beschädigtes Büffelkopfsiegel, dass sich als Siegel des Fürsten von Werle bestimmen lässt. Das Siegel des Fürsten fehlt an einer Klosterurkunde vom 29. Juni 1277 im Klosterarchiv, die schon 170 Jahre früher ausgestellt wurde. Die Urkunde von 1448 ist mit einer Dreistigkeit manipuliert worden und es fiel nicht auf, denn zu damaligen Zeiten konnten nur wenige Urkunden lesen und Siegel richtig zuordnen. Die Manipulation lässt sich auch daran erkennen, dass der Klosterpropst Nikolaus Behringer schon wenige Monate später mit einem Propstsiegel und der Konvent erstmals mit einem Geschäftssiegel weitere Urkunden beglaubigte.

Doch warum und wozu war damals diese Manipulation eigentlich nötig? In der Urkunde von 1448 quittieren der Propst und die Priorinnen den Erhalt von 10 Mark Lübisch von Anna Pulen aus dem Dorf Dobbin nahe von Dobbertin. Doch vor 170 Jahren ging es um die Grenzen von Dobbin und um das Eigentum am Jawir-See, dem heutigen Dobbertiner See. Den wirklichen Grund dieser Fälschung werden wir durch die dürftige Urkundenlage wohl kaum noch erfahren.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 25.Jun.2017 | 05:00 Uhr