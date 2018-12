Stuer : Von der Milchtüte zum Vogelhaus

Bastel-Workshop mit dem Biologen Torsten Weiß im Bärenwald Müritz

von svz.de

11. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Er nennt sich selbst Erklär-Bär. Und arbeitet im Bärenwald Müritz. Diplom-Biologe Torsten Weiß lebt seine Arbeit, besonders beim anstehenden Bastel-Workshop. Thema an diesem Sonntagmorgen: Weihnachtsgeschenke für die Vögel. Da bedarf es nicht viel mehr als einem leeren Milchkarton, ein Stück Seil, ein paar Stöckchen und fertig ist das recyclingfähige und damit voll im Trend liegende Vogelhäuschen. Grün-Weiß und ein ganz klein wenig instabil sieht es aus, aber der Biologe lässt nichts auf sein selbstgebasteltes, umweltschonendes Vogelhaus-Wunder kommen. „Dieses hier hing schon zwei Monate draußen. Bei Wind und Wetter“, betont der Warener. Und sowieso seien die Futterhäuschen mit viel Fläche unter dem Dach höchst unpraktisch. Denn: „Da setzen sich die Vögel rein und koten auf das Futter. Kommt dann der nächste, können sich Krankheiten übertragen“. Logisch. Und deshalb Milchkarton. Verschluss auf, Körner rein, Verschluss zu. Aber was ist mit den Raben? Allein vom Gewicht her würden die das alternative Futterhäuschen zum Einsturz bringen. Doch mit denen ist Torsten Weiß streng. Winters fänden sie als Aasfresser eher einen reichgedeckten Tisch. Und in der Masse tragen sie doch recht blutrünstige Züge an sich. Ferkel, Lämmer… Die Futterliste der schwarzen, klugen Tiere ist lang und lassen den vielfach durch die Medien gezogenen Wolf beinahe alt aussehen. Also lernen wir: Es profitieren alleinig Singvögel von der Zufütterung. Aber nicht nur für die lohnt sich die kostenlose Bastelstunde im Bärenwald. Auch ein Schlafsack für Ohrwürmer, die im Volksmund als Ohrenkneifer bezeichnet werden, ist schnell entstanden. Mit einem Übertopf, gelbem Zitronennetz und Stroh zum Füllen ist während kalter Nächte für die kleinen Insekten gesorgt. Und klein kam es dann doch noch des Weges. Der dreijährige Magnus schaute samt Mama Jacqueline Jordan vorbei. Sie machen in der Gegend Urlaub und verbringen nun den Morgen des zweiten Advents im Bärenwald. Schon ist der Biologe zur Stelle. Er versuche immer, seinen Bildungsauftrag wahrzunehmen, so der stellvertretende Betriebsleiter. Seit diesem Sommer arbeitet er hier, war vorher zehn Jahre im Müritzeum beschäftigt. Doch er wollte mehr draußen, an der frischen Luft sein und „da ist der Bärenwald mit seinen 16 Hektar schon eine andere Nummer.“ Bezüge zur Natur hat Torsten Weiß schon in frühen Jahren hergestellt. Noch zu DDR-Zeiten hat er eine Zeit im „zentralen Spezialistenlager für junge Naturforscher“ im heutigen Müritz Nationalpark verbracht. Damals lebte er noch in seiner Geburtsstadt Gera. In Sachen Natur ging es für ihn also zurück zu den Wurzeln. Zum Glück für zukünftige Generationen. Der kleine Magnus kommt so zu seinem eigenen Vogelhäuschen. Und damit zu einem schönen Weihnachtsgeschenk für Spatz, Meise und Co.