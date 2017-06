Feuerwehr Lübz : „Wir sind auch nur Menschen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

Es ist ein Einsatz, der alle 15 daran beteiligten Kameraden der Lübzer Feuerwehr sehr belastet. Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch in seinem Auto stirbt, ohne dass es auch nur den Hauch einer Chance gibt, ihm zu helfen. Eine Kameradin erkennt beim Eintreffen zunächst den Autotyp, liest dann das Kennzeichen und weiß, dass es sich um den Wagen eines sehr guten Bekannten handelt. Sie erschreckt derart, dass die Einsatzleitung entscheidet, die junge Frau sofort zum Gerätehaus zurück zu bringen. Lübz’ Wehrführer Enrico Fuhrmann widerspricht dem Bild vom Feuerwehrmann, der alles verträgt: „Wir müssen nicht alles abkönnen, sind auch nur Menschen. Und für jeden gibt es Grenzen.“ Besonders bei großen Belastungen für die Psyche müsse man viel miteinander sprechen. „Ich sage den Kameraden immer wieder ,Redet, redet, redet!’. Das kann man nicht oft genug tun“, meint Fuhrmann.

Grundsätzlich sichert die Feuerwehr eine Einsatzstelle ab und leistet in der Regel auch Erste Hilfe. In der Folge gibt es die verschiedensten Konstellationen. Ist ein Autofahrer zum Beispiel eingeklemmt und lebt noch, sprechen sich der Einsatzleiter der Feuerwehr und der Notarzt ab, ob der Verunglückte vor der Befreiung erst einmal medizinisch versorgt werden muss. Ist Gefahr im Verzug, wird er sofort befreit. Die Feuerwehr sei der „Chef im Ring“, was nicht bedeutet, dass sie diktatorisch handelt. Alles geschieht in Absprache mit der Polizei und medizinischen Rettungskräften.

Fuhrmann habe schon Unfalleinsätze erlebt, die mehrere Stunden dauerten. Auch der eingangs geschilderte gehört dazu, weil die Feuerwehr mit allem warten musste, bis Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache abgeschlossen waren – Wartezeit, die zusätzlich belastet.

Wenn alle Fahrzeuge wieder im Gerätehaus stehen und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt ist, folgt dort nach einschneidenden Erlebnissen ein gemeinsamer Austausch. „Längst nicht alle gehen sofort nach Hause, auch die Älteren nicht“, weiß der Wehrführer. Sind Kinder betroffen, sei dies noch schlimmer als eh schon – besonders dann, wenn man eigene habe.

„Sehr vieles geht an die Nieren“, sagt Fuhrmann. Deshalb hat auch er schon das Angebot einer Organisation genutzt, die eine psychologische Nachbetreuung für Einsatzkräfte absichert. Sie arbeitet ehrenamtlich unter dem Motto „Hilfe für Helfer“. Auf den Wunsch des Wehrführers hin kamen zwei Tage nach dem eingangs geschilderten Unfall drei Vertreter der Organisation nach Lübz. 12 Kameraden nutzten das Gesprächsangebot. Man könne es auch später und mehrfach nutzen.

Gerade Autofahrer wüssten Fuhrmann zufolge viel zu oft nicht, ihren größten Schatz – das Leben – ausreichend zu schätzen und welches Leid sie durch ihr Verhalten möglicherweise auch anderen zufügen können.

Neugierige immer skrupelloser

Dass einige die Neugier beispielsweise sogar dazu bringt, an eine Unfallabsperrung heranzugehen und – wie schon erlebt – dem dort stehenden Polizeibeamten zu sagen „Ich will durch und mal gucken, es könnte ja ein Bekannter von mir sein“, verschlage ihm die Sprache. Ähnlich sei es mit der immer öfter auftretenden Aggression von Autofahrern, die stoppen müssen, weil eine Straße wegen eines schweren Unfalls voll gesperrt werden muss. Viele zweifelten dies lautstark an. Unfassbar sei das noch vergleichsweise neue, sich aber rasant ausbreitende Phänomen, eine Unfallstelle samt verletzter oder sogar getöteter Menschen zu fotografieren oder sogar zu filmen und dies umgehend ins Internet zu stellen, anstatt Erste Hilfe zu leisten. „Das ist beschämend und unterstes Niveau!“, findet der Wehrführer. Er begrüßt die Initiative, solch ein Verhalten zu bestrafen.

Fuhrmann ist hauptberuflich Leiter der DRK-Rettungswache in Parchim und auch dadurch immer wieder mit menschlichen Schicksalen beschäftigt. Acht bis zehn Tage im Monat muss er 24-Stunden-Dienste leisten. Ursprünglich gelernt hat der am 14. Januar gewählte Wehrführer Koch, bevor er sich 2005 zum Rettungsassistenten umschulen ließ. Dafür gaben Gespräche mit Bekannten und jetzigen Kollegen den Ausschlag.

Seit 1990 mit Dienst in Feuerwehr vertraut

Bereits seit 1990 bis 2014, dem Fusionsjahr der Nachbargemeinde mit Lübz, war Fuhrmann in der Lutheraner Feuerwehr aktiv. Deshalb wusste er schon lange, was auch diese Aufgabe beinhaltet. Nicht genug würdigen könne man, dass alle Kameraden ihren Dienst mit großem Wissen freiwillig ausüben. Sie stünden rund um die Uhr zur Verfügung, was auch Arbeitgeber – wie in Lübz im Gegensatz zu einigen anderen Bereichen eigentlich der Fall – achten sollten. Auch sie könnten die Hilfe einmal benötigen. Fuhrmann: „Froh bin ich auf jeden Fall immer wieder, wenn alle gesund von einem Einsatz zurückkommen.“

