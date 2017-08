„Allerlei Mode für Sie und Ihn“ Lübz : Wo der Kunde im Mittelpunkt steht

vergrößern 1 von 1 Foto: Ilja Baatz 1 von 1

Am Freitag möchten Heiko und Angelika Kropf ihren Kunden anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihres Fachgeschäftes „Allerlei Mode für Sie und Ihn“ in der Mühlenstraße Dank für die gezeigte Treue sagen und mit einem Glas Sekt anstoßen. „Der Kunde steht bei uns seit dem ersten Tag im Mittelpunkt“, sagt Angelika Kropf. „Seine Wünsche so irgend möglich zu erfüllen, hat oberste Priorität.“ Erfolgsfaktor Nummer 1 sei der gebotene Service: „Wir beraten vor Ort, geben Ware auch mit nach Hause, bieten einen kostenlosen Änderungsservice für das Kürzen von Hosen und Ärmeln, nehmen Kleidung für die chemische Reinigung sowie zum Waschen an und fahren auch zu Kunden, die zum Beispiel wegen Krankheit oder aus Altersgründen nicht mehr ins Geschäft kommen können.“

Das Geschäft biete ein ständig erweitertes, bewusst breit aufgestelltes Vollsortiment an Damen- und Herrenbekleidung, Wäsche und Miederwaren, modisches Zubehör wie Schals, Tücher, Hüte, Mützen, Modeschmuck, Gürtel und Taschen. Vor sieben Jahren wurden zum Beispiel Damenschuhe zusätzlich ins Sortiment aufgenommen, momentan folgen Modelle für Männer.

Nie aus den Augen verloren habe man, gute Qualität zu fairen Preisen anzubieten. Heiko Kropf wähle nicht nur Marken aus, mit denen man dies erfüllen könne, sondern die möglichst auch in Deutschland produzieren. Für Frauen sei man von Größe 36 bis 52/54, für Männer bis 58/60 gut durchsortiert, bestelle auf Wunsch aber auch Übergrößen. „Unsere Mode soll alltagstauglich sein, hält jedoch auch für festliche Anlässe ein gutes Angebot bereit“, so Angelika Kropf. In den letzten Wochen habe man bereits die neue Sommerkollektion fürs kommende Jahr geordert, doch jetzt dürften sich die Kunden erst einmal auf den Herbst freuen. Am 1. September werde anlässlich des Geschäftsjubiläums mit Angeboten in die neue Saison gestartet.

„Allerlei Mode für Sie und Ihn“ ist das letzte privat geführte Bekleidungsfachgeschäft in Lübz, das seit 1992 viele Stammkunden gewonnen hat. „Nicht nur aus Lübz, den Städten Parchim, Goldberg und Plau am See sowie den dazwischen liegenden Gemeinden, sondern manche sogar noch weiter entfernt wohnend“, sagt Angelika Kropf. „In der Hoffnung, viele zu behalten und auch immer wieder neue anzusprechen, möchten wir noch mindestens zehn Jahre lang Ansprechpartner sein.“

Das Ehepaar stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, hat vor der Geschäftsgründung jedoch längere Zeit in Berlin gelebt. Von dort zurück zu kehren und etwas Eigenes aufzubauen, sei ein spontan gefasster Entschluss gewesen – eine Herausforderung, wie Angelika Kropf bestätigt. Dies sei in den vergangenen 25 Jahren so gewesen und werde es auch in den nächsten sein.

Lübz sei zur Heimatstadt des Ehepaares geworden. Durch die Tätigkeit wolle man dabei helfen, sie zu beleben: „Was ist eine Stadt ohne Geschäfte, ohne schön gestaltete Schaufenster?“

von Ilja Baatz

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:00 Uhr