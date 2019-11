Plau am See : Zweites Leben für gebrauchte Kleidungsstücke

Am Eröffnungstag für neues Geschäft zehn Prozent Rabatt

Avatar_prignitzer von nitr

27. November 2019, 05:00 Uhr

Manches Stück Stoff gefällt den Besitzern nicht mehr und landet dann hier: Das erste Geschäft für Second Hand- und Vintage-Bekleidung in Plau am See eröffnet am kommenden Freitag um 10 Uhr in der Steinstraße 34. Inhaberin Cornelia Eggenwirth bietet im „ClassiCo“ Kleidung für Damen und Herren an. Zu finden sei alles „vom Abendkleid bis zum Skianzug“, aber auch Accessoires, Handtaschen, Hüte und Mützen. Am Eröffnungstag gibt es anlässlich des „Black Friday“ zehn Prozent Rabatt. Wer selbst nicht mehr genutzte Kleidungsstücke in dem Geschäft anbieten möchte, kann diese gereinigt und gebügelt vorbeibringen.