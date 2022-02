Einkaufen ohne Impfnachweis : 2G beim Shoppen: Wo und wann die Regel in den Bundesländern abgeschafft wird

Niedersachsen hat den Anfang gemacht: Dort hatte ein Gericht die 2G-Regel im Einzelhandel Mitte Dezember gekippt. Nun ziehen fast alle anderen Bundesländer nach. Welches Land wann wieder lockert: eine Übersicht.

Baden-Württemberg In Baden-Württemberg soll nur noch bei einer angespannten Corona-Lage 2G gelten, was derzeit nicht der Fall ist. Im südwestlichen Bundesland hatte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die 2G-Regel für den Einzelhandel bereits Ende Januar gekippt. Seitdem galt 3G beim Shoppen. Doch auch diese Beschränkung ist seit diesem Mittwoch, 9....

