Start für Hausärzte : Corona: Wird in Mecklenburg-Vorpommern auch über Ostern weiter geimpft?

Nach Wochen kommt die Impfkampagne im Norden in die Gänge – auch über Ostern ist kein Impfstopp geplant.

Hamburg | Angesichts des stagnierenden Tempos der Impfkampagne in Deutschland zählt jeder Tag, an dem weitere Impfungen verabreicht werden. Folglich soll auch in Mecklenburg-Vorpommern in einigen Landkreisen an Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag gegen Corona geimpft werden. Währenddessen begann nach Angaben der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bereit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.