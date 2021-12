Corona-Pandemie : Omikron-Variante breitet sich rasch aus: Dänemark meldet 183 Fälle

Die Omikron-Variante versetzt die Welt in Alarmbereitschaft. Immer mehr europäische Länder melden Fälle: In Dänemark stieg die Zahl heftig an.

Hamburg | In Dänemark ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron sprunghaft auf mehr als 180 Fälle angestiegen. Mittlerweile seien 183 Infektionen mit der zuerst in Südafrika festgestellten Variante nachgewiesen worden, teilten die dänischen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Das EU-Land hatte wegen der womöglich besond...

