Einsamer Spitzenreiter : Trotz guter Impfquote: Warum Bremen den höchsten Corona-Inzidenzwert hat

Das kleinste Bundesland Deutschlands hat mit Abstand den höchsten Corona-Inzidenzwert – und das, obwohl Bremen gleichzeitig die höchste Impfquote aufweist. Wie passt das zusammen? Eine Spurensuche.

Bremen | Am Donnerstag betrug der Inzidenzwert in Bremen 1349,2 (Vortrag: 1296,8). Damit ist die Hansestadt weiterhin einsamer Corona-Spitzenreiter unter den 16 Bundesländern. Mit großem Abstand folgt Berlin mit einem Inzidenzwert von 918,6, dahinter kommen Schleswig-Holstein (655,6) und Hamburg (576,3). An den Zahlen zeigt sich, dass die Omikron-Variante des ...

