FC Bayern wartet auf PCR-Test : Kontakt zu Corona-Verdachtsperson: Ungeimpfter Kimmich pausiert

Im Oktober hatte Bayern-Fußballer Joshua Kimmich gesagt, dass er bisher noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sei. Nun fehlt der Nationalspieler im Training, weil Kontakt zu einer Corona-Verdachtsperson hatte.

München | Bayern-Profi Joshua Kimmich droht für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg wegen des Kontakts zu einer Corona-Verdachtsperson auszufallen. Das teilte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in München mit. Der Nationalspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters habe am Donnerstag nicht trainiert, was Nagelsmann a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.