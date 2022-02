Offener Brief von Schülern : Corona-Aktion „#WirWerdenLaut“: Was Schüler fordern und wie die Politik reagiert

In der fünften Corona-Welle spitzt sich auch die Lage an Deutschlands Schulen immer weiter zu. Weil sich Schülerinnen und Schüler im Stich gelassen fühlen, haben sie nun eine bundesweite Petition gestartet. Wie die Politik darauf reagiert.

„#WirWerdenLaut - Schulen in der fünften Welle“: Mit diesem Titel haben sich mehr als 100 Schülervertreter mit einem offenen Brief an die Politik gewendet und fordern zahlreiche Maßnahmen, um den Alltag in deutschen Schulen sicherer zu gestalten, das Ansteckungsrisiko zu minimieren und einen frühzeitigen Fahrplan für den kommenden Herbst zu entwickeln....

