Bei Corona-Protesten : „Judensterne“ mit „Ungeimpft“-Aufschrift: Ministerien prüfen Volksverhetzung

Um gegen Corona-Auflagen zu kritisieren, wurden auf Corona-Protesten auch „Judensterne“ mit der Aufschrift „Ungeimpft“ gezeigt. Mehrere Landesregierungen sprechen von Volksverhetzung - und wollen durchgreifen.

In mehreren Bundesländern geht die Justiz verstärkt gegen die Relativierung des Holocausts durch Symbole und Äußerungen während der Corona-Proteste vor. Das ergibt sich aus Anfragen des „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) an verschiedene Regierungsposten in den Bundesländern. Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) äußerte sich hierzu deutli...

