Ausnahmen und Empfehlungen : Keine Corona-Regeln: Was deutsche Urlauber in Dänemark trotzdem beachten müssen

Die aktuelle Corona-Lage in Dänemark

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 4.086,5 ist der Wert Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als dreimal so hoch, wie aktuell in Deutschland mit 1.278,9 (Stand: 23. Februar). Im Gegensatz zu Deutschland hat Dänemark jedoch eine deutlich höhere Impfquote. 81,6 Prozent haben bereits zwei Impfungen erhalten, 62,3 Prozent der Bevölkerung besitzt bereits eine Booster-Impfung. Zum Vergleich: In Deutschland haben 75,2 Prozent zwei Impfdosen und 56,5 Prozent drei Impfdosen erhalten. Als einer der größten – und auch entscheidenden – Unterschiede gilt die Impfquote in der älteren Bevölkerung. Mehr als 96 Prozent der über 60-Jährigen haben in Dänemark bereits eine Booster-Impfung erhalten. In Deutschland gibt das Robert Koch-Institut für diese Altersgruppe einen Wert von 77 Prozent an.