TV-Talk bei Maischberger : Lauterbach: Für einige wird es nie volle Freiheit geben

Nach der heutigen Bund-Länder-Runde stellt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Ergebnisse als Gast von Sandra Maischberger vor.

Bund und Länder haben beschlossen, die Corona-Maßnahmen in drei Stufen zu lockern. Ab dem 20. März könnten alle wesentlichen Beschränkungen entfallen. Ist das zu früh? Müssen wir im Herbst mit einer neuen Corona-Welle rechnen? Und kommt die allgemeine Impfpflicht? Diese Fragen richtet Sandra Maischberger in ihrem ARD-Talk an Bundesgesundheitsminister K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.